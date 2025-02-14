افتتاح 6 مساجد بحدائق أكتوبر والعياط وكرداسة

أكد محافظ الجيزة، حرص المحافظة بالتعاون مع وزارة الأوقاف والمجتمع المدني على التوسع في إنشاء وتجديد وترميم المساجد وملحقاتها بنطاق المحافظة لدورها الهام في نشر تعاليم الدين والتسامح بين المواطنين من خلال ما يقام بها من دروس ولقاءات.



وأشار محافظة الجيزة إلى أن اليوم تشهد افتتاح6 مساجد بمناطق العياط وكرداسة وحدائق أكتوبر ومدينة اكتوبر وتشمل افتتاح أعمال إحلال وتجديد مسجد التوحيد في قرية المتانيا بمركز العياط ومسجد حنفي زقزوق بمركز كرداسة وإنشاء مسجد اليكوسيتي بجوار مول الحسن بمدينة حدائق أكتوبر ومسجد السيدة عواطف في الحي الأول بالقطعة الاولي بصن كابيتال حدائق أكتوبر ومسجد ذو النورين باسكان دار مصر بمدينة 6 أكتوبر ومسجد قباء قطاع ك بمنطقة ابني بيتك المنطقة السابعة بمدينة أكتوبر.



تصريحات المحافظ جاءت عقب فعاليات افتتاح مسجد السيدة عواطف مصباح بمدينة حدائق أكتوبر والذي شهد حضور اللواء أمير سيد أحمد مستشار السيد رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني و الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمستشار محمود فوزي وزير المجالس النيابية والقانونية والدكتور إبراهيم صابر محافظ القاهرة والنائب طارق شكري عضو مجلس النواب

وحرص المحافظ خلال الاحتفال على تقديم التهنئة للقيادة السياسية والشعب المصري ومواطني محافظة الجيزة بمناسبة ليلة النصف من شعبان وقرب حلول شهر رمضان المبارك.



وأزاح محافظ الجيزة والحاضرين الستار عن اللوحة التذكارية للمسجد مقدمًا التهنئة للمواطنين بافتتاح المسجد معربًا عن سعادته بافتتاح بيت من بيوت الله يذكر فيها اسمه ويتعلم منه المسلمون مبادئ دينهم.



بدأ الاحتفال بتلاوة مباركة للقرآن الكريم ثم ألقى الدكتور علي جمعة خطبة الجمعة تحدث فيها عن فضل ليلة النصف من شعبان المباركة وعن كيفية استلهام الدروس والعبر المستفادة منها.