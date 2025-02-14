"القومي للمرأة" يهنئ رشا راغب وداليا الباز باختيارهما بقائمة "فوربس" لأقوى 20 شخصية نسائية عربية

يتقدم المجلس القومي للمرأة وجميع عضواته وأعضائه وأمانته العامة ولجانه وفروعه بالمحافظات بخالص التهاني إلي كل من الدكتورة رشا راغب والاستاذه داليا الباز لاختيارهما ضمن قائمة فوربس لأقوى عشرين شخصية نسائية عربية فى القطاع الحكومي بالشرق الأوسط.

وأعربت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، عن فخرها بهذا الاختيار الذى يؤكد على تميز المرأة المصرية في مختلف المجالات ، ويتمنى لهما كل النجاح والتوفيق.

كما تقدم المجلس بخالص التهانى الى جميع السيدات المصريات والعربيات ضمن قائمة فوربس لأقوى عشرين شخصية نسائية عربية فى القطاع الحكومي بالشرق الأوسط ، وهو ما يؤكد على تميز المرأة العربية في مختلف المجالات ، ويتمنى لهن كل النجاح والتوفيق.

وجاء اختيار الدكتورة رشا راغب تتويجًا لجهودها البارزة في قيادة الأكاديمية الوطنية للتدريب، باعتبارها المشروع القومي للاستثمار في رأس المال البشري، إذ لعبت دورًا محوريًا في إعداد وتطوير كوادر قيادية قادرة على مواجهة تحديات المستقبل، وتعزيز التنمية المستدامة في مختلف القطاعات بالدولة المصرية.

أما داليا الباز فهي قيادة تنفيذية مصرفية بارزة تمتلك خبرة تمتد لنحو 30 عاما فى إدارة المخاطر والعمليات، وتكنولوجيا المعلومات والحوكمة المؤسسية، والمصرفية للشركات.