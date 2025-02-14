الأمن يداهم مكتب وإستوديو تصوير سينمائي "بدون ترخيص"

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (أحد الأشخاص) بإنشاء وإدارة مكتب وإستوديو تصوير سينمائى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة العجوزة بالجيزة، وإستقطاب الشباب والفتيات وتصوير مقاطع فيديو بدون تصريح بإستخدام معدات تصوير وأجهزة حاسب آلى مُحمل عليها مصنفات سمعية وبصرية غير مجازة رقابياً وبالمخالفة للقانون.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف مقر المكتب المُشار إليه، وأمكن ضبط (مالك المكتب - مقيم بمحافظة الجيزة)، وعثر بداخل المكتب على (إستوديو تصوير يحتوى على"كاميرا ديجيتال معدة للتصوير السينمائى بها وحدة تخزين خارجية محمل عليها مجموعة من الفيديوهات لراغبى التمثيل).

وبمواجهته أقر بإرتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادى.

جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.