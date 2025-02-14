ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية وعلف دواجن مجهولة المصدر بالشرقية

شَن قطاع جنوب الشرقية برئاسة المهندس عاطف عراقي والدكتور إبراهيم سلام رئيس قطاع تموين شرق وأحمد عبدالبديع، حملة مكبرة للمرور علي الأسواق بدائرة مركز فاقوس اسفرت عن ضبط 4 أطنان من سماد سلفات النشادر المحبب مجهول المصدر بمخزن بقرية الصالحية القديمة، وتم تحرير محضر برقم 44 25 جنح فاقوس.

كما تم ضبط 3 أطنان علف دواجن مجهول المصدر بمخزن مواد علافة وحبوب بقرية الصالحية القديمة وتم تحرير محضر برقم 2545 جنح فاقوس .

وتم ضبط 3 اطنان من سماد سوبر الفوسفات الأحادى بمخزن بقرية الصالحية القديمة وتم تحرير محضر برقم 2546 جنح.

ومن جانبه، كلف المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية المهندس عبد الكريم عوض الله وكيل وزارة التموين بالتنسيق مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك ومديرية الصحة والطب البيطري والجهات الرقابية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأنشطة التجارية المختلفة للتأكد من إلتزام أصحابها بالإشتراطات التموينية ومراجعة تراخيصها والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.