نائب الرئيس الأمريكي: يجب أن تلعب أوروبا "دورًا كبيرًا" في الأمن

قال نائب الرئيس الأمريكي، جي دي فانس، إن أوروبا "يجب أن تلعب دورًا كبيرًا في أمنها الخاص". وتحدث فانس، في بداية اجتماع ثنائي اليوم /الجمعة/ مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي في مؤتمر ميونيخ للأمن، مشيرًا إلى أنه فهم من محادثة سابقة أن هذا كان "معتقدا مشتركا" بين الطرفين، وذلك وفق ما نقلته صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.

ومن جانبه، قال لامي إن العلاقة بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية "أكثر من مجرد تحالف، إنها ميثاق بين شريكين".

وأضاف وزير الخارجية البريطاني: "نحن ملتزمون بزيادة الدفاعات ونشجع أصدقاءنا في جميع أنحاء أوروبا على فعل الشيء نفسه، وبالطبع لدينا قضايا هامة لمناقشتها بشأن أوكرانيا وكيفية دعمها في هذه اللحظة الصعبة، وكذلك قضايا أوسع تتعلق بالأمن بين المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

