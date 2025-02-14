الخارجية السعودية: نرحب بعقد قمة بين ترمب وبوتين في المملكة

الجمعة 14/فبراير/2025 - 03:35 م

أعربت المملكة العربية السعودية، في بيان صادر عن وزارة خارجيتها اليوم، عن ترحيبها بعقد القمة في السعودية، مؤكدة استمرارها في بذل جهودها لتحقيق سلام دائم بين روسيا وأوكرانيا، والتي بدأت منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية.

وجاء في البيان، أن الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أبدى خلال اتصاله في الثالث من مارس ٢٠٢٢م بكل من الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس فولوديمير زيلينسكي استعداد السعودية لبذل مساعيها الحميدة للوصول إلى حل سياسي للأزمة.

وقد واصلت السعودية خلال الثلاث سنوات الماضية هذه الجهود بما في ذلك استضافتها للعديد من الاجتماعات بهذا الخصوص.