فور وصوله.. وزير الشباب ومحافظ الأقصر يفتتحان مسجد أبو سلام بأرمنت الحيط

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، برفقة الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، ومحمد الجارحي، اليوم الجمعة، مسجد أبو سلام بمنطقة أرمنت الحيط، حيث تمت أعمال الاحلال والتجديد بالمسجد بالجهود الذاتية.

وعلى هامش الافتتاح، أجرى وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر اتصالًا هاتفيًا بوزير الأوقاف، الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، لمتابعة سير عملية افتتاح المسجد والتأكيد على دوره في خدمة المجتمع.

ومن جانبه، قال وزير الشباب والرياضة: إن المساجد هي بيوت الله تعالى، وهي منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع.

كما دعا محافظ الأقصر أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع.