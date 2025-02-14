مروة ناجي بحفل كامل العدد في عيد الحب.. صور

أحيت الفنانة مروة ناجي حفلا غنائيا أمس الخميس، على خشبة المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية تحت رعاية وزارة الثقافة احتفالا بعيد الحب.

وقدمت مروة ناجي خلال الحفل مزيجا من أغاني زمن الفن الجميل لكبار النجوم وسط حضور جماهيرى مكتمل العدد وحرصت على توجيه كلمة خاصة للجمهور أولا حيث قالت:" يا مساء الحب والجمال أولا أنا سعيدة وأتشرف أنني موجودة النهاردة فى بيتي وسط أخواتى وزمايلي وفرقة عبد الحليم نويرة اللي كان بدايتى منها وطلعت منها وسط كل أخواتى وزمايلي بقيادة المايسترو أحمد عامر".

وتابعت مروة حديثها بإحياء الذكرى الخمسين للسيدة أم كلثوم وقالت:" إحنا طبعا كان عندنا ذكرى هامة جدا كلنا كمصريين نتشرف ونفتخر بيها وهي مرور 50 سنة على رحيل كوكب الشرق أم كلثوم ف يلا نغنى سوا ليها".

واستكملت مروة الحفل بتقديم أغنية أم كلثوم الشهيرة “ألف ليلة وليلة” بالإضافة إلى عدد آخر من أغانيها من بينها سيرة الحب وبرضاك وأنت عمرى وغيرها من الأغاني، وقدمت أيضا مزيج من أغاني الزمن الجميل كان من بينهم موعود وجانا الهوى للعندليب عبد الحليم حافظ وسهر الليالي لفيروز وغيرها من الأغاني.

وخلال الحفل خرجت مروة ناجى عن جدول أغانيها بمفاجأة الجمهور بتقديم أغنية خاصة لمصر فقدمت أغنية “يا أغلى اسم فى الوجود” مع رفع علم مصر على خشبة المسرح والتى تفاعل معها الجمهور بشكل كبير.