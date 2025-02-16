اليوم.. الأهلي والإسماعيلي في “كلاسيكو” المتناقضات بالدوري

تتجه أنظار الجماهير المصرية مساء اليوم الأحد إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية الذي يستضيف مباراة الأهلي والإسماعيلي في السابعة من مساء اليوم ضمن الجولة الرابعة عشر من الدوري الممتاز في أحد كلاسيكيات كرة القدم المصرية رغم اختلاف الظروف والنتائج بين الفريقين.

يحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 29 نقطة من 13 مباراة حقق الفوز فى 8 وتعادل 5، بينما يمتلك فريق الإسماعيلي 12 نقطة في المركز الرابع عشر بعدما لعب 13 مباراة حقق 3 انتصارات وتعادل في 3 مواجهات وخسر 7 مباريات.

يدخل الأهلي مباراة الإسماعيلي بمعنويات مرتفعة في ظل النتائج الجيدة التي يحققها الفريق في الفترة الأخيرة والصراع القوي على صدارة الدوري مع بيراميدز، كما يتسلح الأهلي بعودة الثنائي وسام أبو علي وأشرف داري من الإصابة بالإضافة لجاهزية المغربي أشرف بن شرقي الوافد الجديد بعد التعافي من الإصابة التي كان يعاني منها قبل الانضمام للقلعة الحمراء وربما تشهد مباراة الإسماعيلي الظهور الأول للاعب بقميص الفريق.

وكان مارسيل كولر المدير الفني للفريق حاول خلال التدريبات الأخيرة معالجة الأخطاء الدفاعية التي كلفت الفريق استقبال أهداف في المباريات الماضية بالإضافة لحالة غياب التركيز لدي اللاعبين خاصة في الخط الدفاعي.

كما طالب “كولر” اللاعبين باستغلال الحالة الفنية وأخبار اليد تسيطر على الفريق المنافس من أجل تحقيق الفوز لمواصلة الضغط على بيراميدز متصدر الدوري قبل 3 جولات من نهاية المرحلة الأولى.

ويفقد الأهلي في مباراة اليوم خدمات مصطفى العش للإيقاف بعد طرده في مباراة غزل المحلة الأخيرة وكذلك يستمر غياب ياسر إبراهيم ويحيي عطية الله وطاهر محمد طاهر للإصابة.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي مواجهة الإسماعيلي بتشكيل مكون من محمد الشناوي ومحمد هاني ورامي ربيعة وأشرف داري وكريم الدبيس ومروان عطية وأحمد نبيل كوكا وإمام عاشور وحسين الشحات جراديشار ووسام أبو علي.

في المقابل يدخل فريق الإسماعيلي المباراة وسط ظروف صعبة جدا بعد استقالة أحمد إبراهيم المدير الفني للفريق بعد الهزيمة من الجونة بهدفين دون رد في الجولة الماضية وتزامن موقف الدراويش في جدول الدوري قبل 3 جولات من نهاية المرحلة الأولى.

ويقود الإسماعيلي بشكل مؤقت عماد سليمان الذي يعرف قدرات اللاعبين ويسعى لتحقيق مفاجأة ونتيجة إيجابية أمام الأهلي حامل اللقب والمدجج بالنجوم والصفقات الجديدة.

ويتسلح الإسماعيلي بعناصر الشباب أبرزهم مروان حمدي وعبدالكريم مصطفى ومحمد خطاري وعبدالله السعيد ونادر فرج وعلى الملواني.

ويسعى عماد سليمان لرفع معنويات اللاعبين وتجديد الثقة في قدراتهم من أجل تقديم مستوى مميز ونتيجة إيجابية ليعيد الثقة إلي قلعة الدراويش من جديد بعد سلسة من النتائج السلبية وحالة الغضب الجماهيري في الفترة الأخيرة.