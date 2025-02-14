مصدر رسمي: مصر توفر نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي تدخل غزة

افاد مصدر رسمي، ان مصر توفر نحو 70% من المساعدات الإنسانية التي تدخل قطاع غزة، متابعا “القاهرة لا تتلقى أي رسوم مقابل إدخال المساعدات لغزة”.

وأضاف مصدر رسمي، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، أن مصر كانت ولا تزال داعمة للقضية الفلسطينية وتتحمل أعباء كبيرة لتسهيل إيصال الإمدادات الإنسانية إلى قطاع غزة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها.

وتابع المصدر الرسمي، أن مصر تدعو المجتمع الدولي إلى زيادة دعمه للفلسطينيين وتكثيف الجهود لمساعدتهم على تجاوز الكارثة الإنسانية التي يعانون منها، موضحا أن مصر تبذل كل ما في وسعها لدعم الشعب الفلسطيني سواء من خلال الجهود السياسية أو تقديم المساعدات الميدانية.

واستطرد “الموقف المصري ثابت في مساندة حقوق الفلسطينيين والعمل على تخفيف معاناتهم”.