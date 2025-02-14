وزير التجارة والاقتصاد الليبي يتفقد معرض"كايرو فاشون اند تكس" للملابس والأقمشة.. صور

قام محمد الحويج وزير الاقتصاد والتجارة الليبي، بتفقد معرض "كايرو فاشون اند تكس" الذي يُعقد في العاصمة المصرية القاهرة، يرافقه الدكتور محمد الشريف، رئيس الشركة المنظمة في زيارة تعكس اهتمام الحكومة الليبية بقطاع الملابس والصناعات النسيجية المصرية.

جانب من المعرض

وأثناء جولته في المعرض، اطلع وزير التجارة الليبي على أحدث التطورات والتصميمات في مجال صناعة الملابس والمنسوجات والموضة، حيث التقى بمجموعة من المصنعين المحليين والدوليين المشاركين في معرض كايرو فاشون آند تكس.

وأكد الحويج على أهمية تعزيز التعاون بين ليبيا ومصر في مجال الصناعة والتجارة، مشيرًا إلى أن مثل هذه الفعاليات تساهم في دعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل.

وقال ان مصر هي دائماً القلب النابض للعالم العربي، وتربطها بليبيا شراكة قوية وتاريخية، مشيرا الي إن حكومة الوحدة الوطنية الليبية تولي أولوية قصوى للتكامل والتعاون مع مصر في الحاضر والمستقبل، وذلك علي جميع المجالات والاتجاهات.

جانب من المعرض

وأشار الحويج في كلمته على هامش المعرض الي ان المعارض أصبحت صناعة بحد ذاتها، فهي تساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي، خاصة انها تعد منصة هامة للتعريف بمنتجات العارضين، وتعمل علي نقل التكنولوجيا والمعرفة، ودعم التكامل الاقتصادي.

وأضاف ان حكومة الوحدة الوطنية الليبية ترحب بجميع المبادرات التي تساهم في رفع مستوى التبادل التجاري مع مصر، لاسيما ان ليبيا تعمل حالياً على إعادة البناء، وهي بحاجة ماسة للمعرفة والخبرات والقوى العاملة الماهرة.

وتابع: "أدعو شركة بيراميدز إلى التعاون مع ليبيا ونقل خبراتها في مجال تنظيم المعارض، وتحقيق شراكة طويلة الأمد تعود بالنفع على البلدين."

ومن جهته، أعلن الدكتور محمد الشريف رئيس الشركة دالمنظمة للمعرض، عن اختيار دولة ليبيا ضيف شرف لمعرض كايرو فاشون آند تكس في دورته الحالية.

معرض كايرو فاشون

وأضاف ان شركته تعتزم تنفيذ عدد من المعارض في ليبيا خلال المرحلة المقبلة لتعزيز التعاون مع الجانب الليبي في هذا الشأن.

وأشار الشريف الي ان فعاليات الدورة الـ 76 لمعرض ” كايرو فاشون آند تكس”، للملابس والأقمشة تشهد مشاركة كبيرة من حيث العارضين، حيث يشارك به نحو 750 علامة تجارية مصرية وأجنبية.

ويعد هذا المعرض هو الحدث الأكبر في مصر بمجالات صناعة الملابس والأقمشة والموضة، حيث يتجاوز عدد الزائرين به أكثر من 30 ألف زائر، وتستمر فعالياته في الفترة من 13 الي 15 فبراير الحالي، برعاية وزارتي الاستثمار والصناعة وبدعم من غرفة الملابس الجاهزة.

وأكد الدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، أن مصر وليبيا تجمعهما شراكات عريقة وتاريخية، قائلا: نحن بإسم 5 مليون تاجر منتمي لاتحاد الغرف التجارية المصرية، ونرحب بالشركات مع ليبيا.

وأعلن عن استثمارات مصرية في ليبيا لبدء تشغيل المصانع المتوقفة واستثمارات جديدة في ليبيا، مؤكدا أن ليبيا استثمار واعد لمصر و فرصة كبيرة لمزيد من الشراكات.

قال محمد الرعيض رئيس اتحاد الغرف التجارية الليبية ، ان مصر دائما لديها القدرة علي الابداع وصنع كل ما هو جديد، وعلينا أن نتعاون ونتشارك بشكل أكثر في ظل الاستقرار الحالي الذي تشهده ليبيا و عودة الأمن في ظل توافر كافة الإمكانيات الطبيعية والسياحية والاقتصادية، ونحن نسعد دائما بالشراكة مع الكيانات المصرية، مشيدا بالتنظيم المتميز لمعرض كايرو فاشون اند تكس.

وتابع الرعيض، إن ليبيا تعد بوابة عبور لأفريقيا مما يجعلها فرصة كبيرة وناجحة أمام المستثمرين المصريين.