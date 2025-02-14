نقل بابا الفاتيكان إلى المستشفي اثر أزمة صحية

أعلن منذ قليل الفاتيكان أن البابا فرانسيس بابا الفاتيكان نقل اثر ازمة صحيه الي مستشفى بالعاصمة الإيطالية روما بسبب إصابته بالتهاب الشعب الهوائية ومشاكل فى التنفس.

ذكرت وكالة أنباء "آنسا" الإيطالية أن بابا الفاتيكان (88 عاما) كان قد طلب يوم، الأربعاء، الماضى من قس قراءة البيان المعد مسبقا بالنيابة عنه بعد قيام البابا بقراءة بضعة أسطر منه، موضحا أنه لا يستطيع قراءته بصوت

وقالت مصادر مقربة من موكب البابا فى المستشفى إنه قد يظل فى المستشفى لمدة تصل إلى خمسة أيام.

ويعانى البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، من التهاب فى الشعب الهوائية وكان منعزلا فى منزله ولن يغادره خلال الأيام الماضية، وكان الفاتيكان أعلن فى بيان "بسبب التهاب الشعب الهوائية الذى يعانى البابا فرانسيس منه هذه الأيام، سيجعله مقيما فى منزله خلال الأيام الماضية.

وأشار الموقع إلى أن البابا فرانسيس كان يعانى من نزلة برد شديدة منعته من قراءة التعاليم الدينية فى المقابلة العامة الأخيرة، وقال البابا حينئذ: "اعتذر لأننى أعانى من برد شديد يصعب على أن أتحدث"، وطلب من معاونيه بييرلويجى جيرولى، أحد موظفى أمانة الدولة - أن يقرأ له تعاليمه الدينية.



وكان بابا الفاتيكان، عانى من نزلة برد شديدة فى ديسمبر الماضى، ولذلك فإنه احتفل بصلاة التبشير الملائكى عبر الإنترنت وليس من نافذة القصر فى ساحة القديس بطرس بالفاتيكان، وقال مقر إقامته فى الفاتيكان: "بسبب البرد الشديد، إلى جانب أعراض البرد التى ظهرت فى الأيام الأخيرة، سيحتفل البابا فرنسيس بصلاة التبشير الملائكى 22 ديسمبر، من كنيسة كازا سانتا مارتا"، فى مقر إقامته بالفاتيكان.