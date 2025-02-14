بالصور.. وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر يفتتحان مسجد أبو سلام بأرمنت الحيط

افتتح الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس عبدالمطلب عماره محافظ الأقصر، برفقة الدكتور حسن مصطفي رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد، والكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الاهلي، اليوم الجمعة، مسجد أبو سلام بمنطقة أرمنت الحيط؛ حيث تمت أعمال الإحلال والتجديد بالمسجد بالجهود الذاتية.

افتتاح المسجد

وزير الشباب والرياضة يجري اتصالًا هاتفيًا بوزير الأوقاف من الأقصر

وعلى هامش الافتتاح، أجرى وزير الشباب والرياضة ومحافظ الأقصر فور وصوله إلى المحافظة، اتصالًا هاتفيًا بوزير الأوقاف، الدكتور أسامة الأزهري، لمتابعة سير عملية افتتاح المسجد والتأكيد على دوره في خدمة المجتمع.

وألقى الخطبة اليوم، فضيلة الشيخ علي صديق، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، وكانت بعنوان " تَحْوِيلُ القِبْلَةِ دُرُوسٌ وَعِبَرٌ"، حيث أوضح أن الهدف من هذه الخطبة هو: التوعية بالدروس المستفادة من تحويل القبلة، وأثرها في الإيمان، علما بأن الخطبة تتناول التحذير البالغ من خطورة الشائعات على الفرد والمجتمعات.

ومن جانبه، قال وزير الشباب والرياضة: إن المساجد هي بيوت الله تعالى، وهي منارة للعلم والمعرفة، ودورها لا يقتصر على الصلاة فقط، بل تمتد إلى نشر الوعي الديني والثقافي وتعزيز القيم الإيجابية فى المجتمع.

وفي كلمته، دعا محافظ الأقصر أئمة المساجد إلى بذل المزيد من الجهود في نشر القيم الإسلامية السمحة وتعزيز التسامح والوحدة بين أبناء المجتمع.

وحضر الافتتاح، كلا من العميد أحمد الهواري رئيس مدينة أرمنت، واللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، والشيخ صلاح نور وكيل مديرية الأوقاف، والشيخ الطيب محمد حسان مدير الدعوة، والشيخ النوبي حسان محمد مدير أوقاف إدارة أرمنت، والنائب محمد عطالله ، والنائب محمد عبدالعليم الضبعاوي أعضاء مجلس الشيوخ، والنائب بهجت الصن عضو مجلس النواب.

النادي الأهلي يقيم احتفالية بمعبد حتشبسوت لاستقبال نسخة كأس العالم للأندية

وجاء ذلك على هامش الاحتفالية التي سيقيمها النادى الأهلي في معبد حتشبسوت مساء اليوم الجمعة، لاستقبال النسخة الأصلية من بطولة كأس العالم للأندية، حيث وجه الأهلي الدعوة لشخصيات كبيرة ورموز الرياضة المصرية والعالمية لحضور هذا الحدث، على رأسها جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم"فيفا"، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، وهاني أبو ريده رئيس اتحاد الكرة المصري، بجانب حسن حمدي ومحمود طاهر رئيسا النادي السابقين.

وجدير بالذكر، أنه ستصل النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة، وتقام بطولة كأس العالم للأندية بمشاركة ٣٢ نادياً لأول مرة في الولايات المتحدة الأمريكية، خلال الفترة من ٢٥ يونيو إلى ١٣ يوليو المقبل، ويشارك فيها الأهلي ضمن منافسات المجموعة الأولى مع إنتر ميامي الأمريكي وبورتو البرتغالي وبالميراس البرازيلي.

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