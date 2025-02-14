وزير التجارة الليبي: مصر قلب العروبة النابض عبر كل الأزمان

قال محمد الحويچ، وزير التجارة والصناعة والاقتصاد الليبي، إن مصر دائما قلب العرب النابض لنهضة الأمة العربية عبر كل الأزمان، وتتمتع مصر وليبيا منذ عقود طويلة بالشراكات القوية والمميزة، علي كافة المستويات الاقتصادية والتجارية والثقافية، والتكامل والشراكة مع مصر موجودة و ستزداد أكثر واكثر خلال المستقبل.

جاء ذلك اليوم، علي هامش تفقد وزير التجارة والاقتصاد الليبي والوفد المرافق له الدورة الـ76 للمعرض الدولي للأقمشة والملابس “كايرو فاشون تكس” والذي تستضيفه القاهر خلال الفترة من 13- 15 فبراير بأرض المعارض بمدينة نصر بتنظيم بيراميدز للمعارض وبمشاركة 750 علامة تجارية.

وأشار الحويچ، أن المشاركة في المعارض الدولية صناعة تضيف للنانج المحلي الإجمالي و تعريف بالسلع المحلية و الأجنبية و تكنولوجيا متقدمة لنقل المعرفة والتكامل الاقتصادي بين الدول، مؤكدا علي أن مصر هي ليبيا وليبيا هي مصر، وليبيا الان في مرحلة إعادة البناء علي كافة الاتجاهات وتحتاج لمصر في إعادة الإعمار وترحب بكل المصريين للعمل في ليبيا، ونسعي لعمل شراكة بين المعارض المصرية وهيئة المعارض الليبية لتحقيق الرؤية والإدارة الحديثة الليبية لمواجهة المتغيرات التجارية والسياسية والاجتماعية العالمية.

وأضاف وزير التجارة الليبي، نحن علي استعداد بتيسير وتسهيل كافة التحديات في كافة الاتجاهات للوجود المصري في ليبيا، ووجه الشكر لبيراميدز حروب لتنطيم المعرض الحالي وتقدمه الكبير في تنظيم المعارض المختلفة وعلينا البدء والتحرك بقوة لمواجهة كافة التغيرات العالمية، مؤكدا علي قوة الإرادة المصرية الليبية لمواجهة أي تحديات أو متغيرات.