الجيل الديمقراطي.. موقف مصر ضد التهجير هو امتداد لدورها التاريخي في دعم القضية الفلسطينية

أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطى، أن موقف مصر القوى ضد التهجير هو امتداد لجهود القيادة السياسية المصرية للحفاظ على حق الشعب الفلسطيني في أرضه والتصدي لمحاولات التهجير القسري، مشيرا إلى أن مصر هى حائط الصد المنيع والاول لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية.

وأضاف الشهابي، أن القضية الفلسطينية هى القضية الاولى للشرق الاوسط ، كما أنها قضية أمن قومى مصرى عربى، مشيرا إلى حرص مصر الشديد على تكوين موقف عربى واحد داعم للقضية الفلسطينية ورافض لمخطط التهجير الصهيو أمريكى الذى يتبناه الرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

وأوضح رئيس حزب الجيل أن المشاورات المصرية مع الدول العربية واتصالات الرئيس عبد الفتاح السيسى نجحت فى توحيد الموقف العربى الرافض التهجير والذى سيؤكده البيان الصادر عن القمة العربية الطارئة التى ستنعقد فى القاهرة فى 27 من فبراير الجارى.