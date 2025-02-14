اليابان تتواصل مع الولايات المتحدة بشأن خطة ترامب لفرض تعريفات متبادلة.. وتعد بـ"الرد المناسب"

قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، يوشيماسا هاياشي، اليوم /الجمعة/ إن اليابان تواصلت مع الولايات المتحدة بشأن خطة الرئيس دونالد ترامب لفرض تعريفات متبادلة، وسترد "بشكل مناسب" بعد دراسة تأثير هذه التعريفات.

ولم يكشف هاياشي عن مزيد من التفاصيل بشأن آخر اتصال مع الجانب الأمريكي؛ عندما سُئل عما إذا كانت طوكيو قد طلبت إعفاءً من هذه التعريفات -وذلك وفق ما نقلته وكالة أنباء كيودو اليابانية.

وكان ترامب قد عرض خطة - أمس - لفرض تعريفات متبادلة لمواجهة ما يراه "ممارسات تجارية غير عادلة" من قبل دول أخرى.

وتخطط إدارته لإعداد تقرير يوضح العلاجات المقترحة لكل دولة في غضون 180 يومًا، مع التركيز أولًا على الدول التي تحقق فائضًا تجاريًا كبيرًا مع الولايات المتحدة.

وقال هاياشي - في مؤتمر صحفي دوري - "لقد بدأنا بالفعل التواصل مع الولايات المتحدة بعد الإعلان. وسنقوم بدراسة تفاصيل (التعريفات المتبادلة) وتأثيرها على اليابان بشكل دقيق، وسنرد بشكل مناسب"؟

وتعتبر الولايات المتحدة شريك تجاري رئيسي لليابان، حيث ذكرت الحكومة اليابانية أن اليابان حققت فائضًا تجاريًا مع الولايات المتحدة قدره 8.64 تريليون ين (57 مليار دولار) العام الماضي.

وقد طلبت اليابان بالفعل إعفاءً من التعريفات المخطط لها على صادرات الصلب إلى الولايات المتحدة.

