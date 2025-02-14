"التجارة الصينية" تضيف شركتين أمريكيتين لقائمة الكيانات "غير الموثوقة"

قالت وزارة التجارة الصينية إن قائمة الكيانات غير الموثوقة لا تستهدف سوى عدد قليل جدا من الكيانات الأجنبية التي تُقوّض قواعد السوق وتنتهك القوانين الصينية.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خه يونغ تشيان - خلال مؤتمر صحفي نقلته وكالة الانباء الصينية "شينخوا" - إلى إضافة شركتين أمريكيتين هما: شركة "بي في إتش" و"إلومينا" إلى قائمة الكيانات غير الموثوقة، مضيفا أن هذه الخطوة قد تُخضع الشركات لإجراء واحد أو أكثر بموجب المادة العاشرة من أحكام البلاد على قائمة الكيانات غير الموثوقة.

وقال خه إن الصين تتوخى الحيطة - دائما - في معالجة القضايا المتعلقة بقائمة الكيانات غير الموثوقة، مشيرا إلى أن الكيانات الأجنبية الملتزمة بالقانون ليس لديها ما تخشاه.

وفي سياق أخر، أفادت وزارة التجارة الصينية بأن مبيعات التجزئة الإلكترونية اليومية في البلاد سجلت زيادة بنسبة 6.2 % على أساس سنوي، وذلك خلال مهرجان العام الجديد للتسوق عبر الإنترنت 2025 الذي استمر من 7 يناير الماضي حتى 5 فبراير الجاري، مما يعكس بداية قوية لاستهلاك التجارة الإلكترونية في العام الجديد.

وأشار "متحدث التجارة" إلى أن سياسات التحفيز، ولا سيما برامج استبدال المنتجات القديمة بأخرى جديدة، أسهمت في تعزيز الطلب، حيث شهدت مبيعات غسالات الصحون وأجهزة تنقية المياه على الإنترنت ارتفاعا بنسبة 71.8 % و47.4 % على التوالي.

