ميزة حديثة من جوجل تمكن Gemini من المنافسة بقوة أمام روبوتات الدردشة

أطلقت جوجل مزايا عديدة ومن المفترض أن يستفيد مستخدمو Gemini Advanced، من تلك الخدمة عن طريق القدرة على تذكر المحادثات السابقة، ويهدف هذا التحديث إلى اعطاء Gemini القدرة على تناول المعلومات من الدردشات الماضية لتقديم وسائل وخدمة أفضل واتمام المهام بصورة أكثر فعالية، حتى يتمكن التطبيق من المتابعة من حيث توقفت.

وأفادت التقارير إلى أن هذا النوع من الوظائف متاح منذ فترة طويلة في الذكاء الاصطناعي، طور الباحثون أساليب لإعطاء الذكاء الاصطناعي نوع من الذاكرة قصيرة المدى، مما يتيح له بتذكر المعلومات خلال محادثة واحدة، ولقد كانت هذه خطوة جيدة ومهمة مستقبلا، لكن لا تزال لها حدود وبمجرد انتهاء المحادثة، يتم مسح ذاكرة الذكاء الاصطناعي عامة.

وتعد أحدث ميزة تعمل كنوع من الذاكرة طويلة المدى، مثل تلك التي يتم طرحها لـ Gemini Advanced، بمثابة تحديث واسع ، والتي تمكنك من استهداق المعلومات من التفاعلات السابقة ومعالجتها، وهذا له الكثير من التطبيقات المتوقعة، فمثلا لا تضطر إلى إعادة شرح أهدافك أو خطواتك السابقة في كل مرة، بعدما أصبح باستطاعتك الرجوع إلى الأجزاء الماضية من المحادثة، وقد يكون هذا جيد بصورة خاصة لمهام مثل البرمجة أو الكتابة أو البحث.

ومع ذلك، فإن منح الذكاء الاصطناعي القدرة على تذكر محادثاتك إلى أجل غير مسمى يمكن أن يثير بعض القلق والخوف المتعلق بالخصوصية، ولمعالجة ذلك، تذكر Google أنها قامت بتضمين خيارات لمراجعة سجل الدردشة وحذفه وإدارته.

وباستخدام هذا الخيار، سيكون لديك القدرة على التحكم في مدة تخزين محادثاتك ويمكنك حتى إيقاف تشغيل الميزة بالكامل.