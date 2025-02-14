الصفقات الجديدة تضع "الزمالك" في مرمى الانتقادات.. وتشكيل مجلس إدارة بديل من بوابة شركة الكرة

تعرض مجلس إدارة نادى الزمالك لانتقادات كبيرة، بسبب الصفقات التى أبرمتها لجنة الكرة فى قلعة ميت عقبة، خلال الميركاتو الشتوى المنصرم، لصالح الفريق الأول لكرة القدم.

حيث أنهت إدارة نادي الزمالك التعاقد مع 4 صفقات جديدة خلال فترة الانتقالات الشتوية المنتهية مؤخرًا، قبل غلق باب القيد بساعات قليلة، لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

الصفقات الجديدة تضع مجلس الزمالك في مرمى الانتقادات

وضمت صفقات الزمالك الجديدة كلًا من أحمد حسام قادمًا من خط دفاع الجونة، ومحمود جهاد لاعب وسط فاركو، والمغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق الزمامرة، وأحمد الجفالي لاعب وسط اتحاد المنستيري التونسي.

وتداركت إدارة ميت عقبة، الخطأ الذى وقعت فيه مع البولندي ميشالاك الذي تعاقد الزمالك معه خلال الانتقالات الصيفية الماضية على سبيل الإعارة ولكن اللاعب فشل في إثبات مستواه.

حيث فشل ميشالاك فى إثبات وجوده مع الفريق وتحملت خزينة الزمالك مبلغا ماليا كبيرا دون الاستفادة منه، وبالتالى وضع مسئولو الفارس الأبيض بندًا في العقد مع الصفقة الجديدة صلاح الدين مصدق يمنح الأبيض الحق في فسخ التعاقد مع اللاعب بعد نهاية الموسم في حالة عدم إثبات قدراته.

تشكيل مجلس إدارة بديل من بوابة شركة الكرة

وتلقت إدارة الزمالك انتقادات كثيرة، بسبب تلك الصفقات فى هذا الوقت، وأنها لا ترتقى إلى سد احتياجات الفريق الذى يبحث عن عقد صفقات قوية بحجم المرحلة الحرجة التى يمر بها بطل كأس الكونفدرالية والسوبر الأفريقى.

وتلك الانتقادات دفعت مجلس إدارة الفارس الأبيض لوضع خطة عمل جديدة في ملف كرة القدم بالنادي بعد الهجوم الذى تعرض له على جميع المستويات في الفترة الأخيرة.

وبسبب تلك الانتقادات، عانى مجلس الأبيض خلال الفترة الماضية، من بعض الانقسامات والأزمات بين أعضائه، والاستعانة بلجنة لاختيار الصفقات مكونة من: أحمد حسام ميدو وحازم إمام وهيثم فاروق ونادر السيد، بالإضافة إلى السيناريست سامى العدل والمنتج جمال العدل وعمرو الجناينى أعضاء لجنة الاستثمار وتنمية الموارد، وذلك لامتصاص غضب الجماهير.

وعلمت "البوابة " أنه من المقرر أن يعلن مجلس إدارة الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب خلال ساعات عن تعيين عمرو وهبي بشكل رسمي في منصب مدير التسويق.

كما سيتم الإعلان رسميًا عن تشكيل لجنة لإدارة ملف الكرة بشكل رسمي، تتكون من حازم إمام وأحمد حسام ميدو ونادر السيد ومحمد أبو العلا، وقد يتم إضافة أحمد عبد الحليم أو حمادة عبداللطيف.

ومن ضمن القرارات التى يسعى لاتخاذه مجلس الزمالك، الإعلان عن البدء في تأسيس شركة الكرة على أن تكون منفصلة تماما عن مجلس الإدارة بتشكيلها وميزانيتها.