"بن غفير": الاكتفاء بالإفراج عن 3 محتجزين ضعف

اعترض وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل إيتمار بن غفير على إفراج حركة المقاومة الإسلامية (حماس) عن 3 أسرى فقط غدا السبت.

وقال للحكومة الإسرائيلية إن "الاكتفاء بالإفراج عن ثلاثة محتجزين فقط غدا بدلا من الجميع هو ضعف"، وذلك بعد مطالبة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين السبت قبل انتهاء الأزمة التي مر بها الاتفاق أمس الخميس.

وأعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن الإفراج غدا عن الأسرى الإسرائيليين ساشا الكسندر تروبنوف ويائير هورن و الأمريكي الإسرائيلي ساجي ديكل تشين.