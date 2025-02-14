جروس يعلق على رحيله.. الزمالك يطوي صفحة فاركو وبدأ الاستعداد المبكر لبتروجيت

طوى السويسرى كريستيان جروس، المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، صفحة الفوز الصعب على نظيره فاركو، بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة الـ13 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز «دوري نايل»، ليبدأ الاستعداد لمواجهة بتروجيت.

وبهذا الفوز رفع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، رصيده إلى النقطة الـ 26 محتلاً بها المركز الثالث، بعد 13 جولة، حقق خلالهم الفوز فى 8 جولات، وتعادل فى مواجهتين وهزم فى 3 مباريات، وزارت الكرة شباكه 13 مرة بعد أن هز شباك خصومه بـ 24 هدفا.

وجاء هدف الزمالك في الشوط الأول عن طريق اللاعب احمد جمال عن طريق الخطأ فى مرماه، فى الدقيقة الـ 40 من عمر المباراة.

وخلال تلك المواجهة، كشف الجهاز الإداري للزمالك عن غياب كل من محمد عواد، ومصطفى شلبي، ومحمد شحاتة عن مباراة الأبيض المقبلة أمام بتروجت في مسابقة الدوري الممتاز بسبب تراكم البطاقات، بعد الحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، ويأتي ذلك بجانب غياب محمود جهاد لاعب الوسط عن المواجهة المقبلة بسبب حصوله على البطاقة الحمراء بعد الحصول على انذارين.

وأكد جروس على صعوبة مباراة فاركو، وذلك بسبب أرضية ملعب المباراة، قائلاً: سعيد بالروح الجيدة للاعبين وتحقيق الفوز، ولابد من التركيز على المباراة المقبلة أمام بتروجت.

وشدد جروس على قوة مباراته الأخيرة أمام فاركو قائلًا: فاركو فريق جيد ولكن الزمالك نجح في الحد من خطورة المنافس، والتوفيق حالف فريقه في الهدف الذي سجله مدافع فاركو في مرماه بالخطأ قبل نهاية الشوط الأول.

جروس يعلق على رحيلة

وعلق جروس على التقارير التي تتحدث عن رحيله عن تدريب الفريق وتوليه منصب المدير الرياضي قائلًا: "لا أعلم اللغة العربية، ولا أعلم ما يُكتب عني ولا أعرف هذه الأحاديث".

ومن المقرر أن يلتقى الفارس الأبيض بنظيره بتروجيت، فى تمام الرابعة من مساء يوم الأثنين المقبل، على ملعب «استاد القاهرة الدولى»، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

ويبحث الزمالك تحت قيادة السويسرى جروس، للاستعداد الجيد فى مران اليوم من أجل الظفر بالثلاث نقاط وتعديل وضعه فى ترتيب جدول المسابقة، والظهور بشكل جيد أمام جماهيره بعد الداء الغير مرضى فى الآونة الأخيرة.

وعمل جروس على زيادة الحمل البدنى للاعبى الزمالك تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال لتجهيزهم بالشكل الأمثل للفترة المقبلة.

وحرص السويسرى وجهازه المعاون على عمل تدريبات فنية متنوعة، وتطبيق بعض الخطط الفنية، من خلال تقسيمة فنية في منتصف الملعب، لتنفيذ ما تم التدريب عليه.