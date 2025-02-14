وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمُديرة التنفيذية لمكتب الأمم المُتحدة المعني بالمخدرات والجريمة

استكمالًا للقاءاته علي هامش مؤتمر ميونخ للأمن، التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة بالسيدة/غادة والي، المديرة التنفيذية لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، يوم الجمعة الموافق ١٤ فبراير ٢٠٢٥.

استهل الوزير عبد العاطي اللقاء بالإعراب عن تقدير مصر للجهد المُتميز المبذول من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تحت قيادة السيدة/ غادة والي، مشيرًا إلي حرص وزارة الخارجية علي المساهمة في تذليل العقبات التي قد تواجه عمل المكتب في مصر، ومُعربًا عن التطلع لاستمرار الاستفادة مما يوفره المكتب من أنشطة ودورات تدريبية لبناء القدرات.

كما تطرق الجانبان إلي التطورات المُتصلة باتفاقية مكافحة الجريمة السيبرانية ونشاط مركز الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، حيث نوه الوزير عبد العاطي إلي اهتمام مصر بالاستفادة من خبرات مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة اتصالًا بهذا المجال الهام، هذا بالإضافة إلي تطلع مصر للتعرف علي آفاق التعاون المشترك مع المكتب بشأن الموضوعات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي.