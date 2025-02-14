ماكرون يؤكد ضرورة تواجد الأوروبيين على طاولة المفاوضات حول السلام في أوكرانيا

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة تواجد الأوروبيين على طاولة المفاوضات بشأن السلام في أوكرانيا وتلك المتعلقة بأي بنية أمنية مستقبلية للقارة الأوروبية.

وقال ماكرون في مقابلة مع صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية نُشرت اليوم الجمعة "يعود إلى المجتمع الدولي - مع دور محدد للأوروبيين – مناقشة الضمانات الأمنية وعلى نطاق أوسع القواعد الأمنية للمنطقة بأكملها.. وهذا هو الدور الذي يتعين علينا أن نؤديه".

وردا على احتمال إبرام اتفاق سلام مع روسيا، حذر الرئيس الفرنسي من سلام يكون بمثابة "استسلام" لأوكرانيا، وقال:"سلام يكون بمثابة استسلام هو خبر سيئ للجميع"، متسائلا في الوقت نفسه عما إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مستعدا "حقا" لوقف إطلاق نار مستدام؟.

وأضاف أن أوكرانيا هي "وحدها" التي يمكنها التفاوض مع روسيا بشأن قضايا السيادة ووحدة الأراضي.

وشدد ماكرون، في الوقت نفسه، على أهمية أن يكون الأوروبيون جزءا من أي مفاوضات تتعلق بأي بنية أمنية مستقبلية لأوروبا.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أجرى اتصالا هاتفيا طويلا مع نظيره الروسي بوتين، الأربعاء الماضي، وتركز الاتصال على سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.

