وزير الخارجية والهجرة يلتقي بالمُفوضة الأوروبية للشركات الناشئة والبحث والابتكار

التقي د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الجمعة ١٤ فبراير ٢٠٢٥، بالسيدة "إيكاترينا زاهاريفا" المُفوضة الأوروبية للشركات الناشئة والبحث والابتكار وذلك على هامش المشاركة في مؤتمر ميونخ للأمن.

أبرز السيد وزير الخارجية أن مجال تنمية رأس المال البشري يُعد أحد المحاور الستة الرئيسية للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي، مؤكدًا على الاهتمام الكبير الذي توليه مصر لتطوير البحث العلمي على كافة المستويات، وتطلعنا للاندماج والتكامل بين المؤسسات البحثية المصرية ونظيرتها الأوروبية، بما يُلبى احتياجات مصر التنموية في كافة المجالات ويجد لها موطئ قدم في مجالات الإبداع التكنولوجي والإنتاجي.

في ذات السياق، أشار الوزير عبد العاطي إلى أن مصر تسعى حاليًا للانضمام إلي مبادرات هامة مثل "هورايزون أوروبا" للبحث العلمي والابتكار، وتفعيل التعاون في إطار مبادرة "إيرازموس" للتعاون التعليمي، وذلك على ضوء ما ستوفره مثل تلك المبادرات من نفاذ للمؤسسات البحثية الأوروبية، ليس فقط للجامعات ومراكز الأبحاث المصرية بل كذلك لشركات القطاعين العام والخاصة والشركات الناشئة، فضلًا عن تفعيل الشراكات التعليمية بين المؤسسات المصرية والأوروبية، بما يكون له مردودًا حقيقيًا على الارتقاء بمهارات وكفاءات الكوادر المصرية.