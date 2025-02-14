الاحتلال الإسرائيلي يعتقل النساء والأطفال للضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم

قالت ولاء السلامين، مراسلة قناة القاهرة الإخبارية من رام الله، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل النساء والأطفال للضغط على ذويهم لتسليم أنفسهم للقوات الاحتلال.

وأضافت «السلامين»، خلال رسالة على الهواء عبر شاشة قناة «القاهرة الإخبارية»، أن العملية العسكرية الإسرائيلية على الضفة الغربية مازالت مستمرة ومر 25 يوم من هذه العملية والعدوان، مشيرة إلى أن هناك نزوح من آلاف الفلسطينيين من داخل مخيم جنين، وحتى الآن هناك 120 معتقل في الضفة من مخيم جنين فقط.

وأشارت إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي قطع الكهرباء والمياه عن بعض منازل المخيم وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي أخطرت عائلتي همام والحارث أنه سيتم تدمير منازلهم خلال 72 ساعة المقبلة.

وتابعت:«المخيمات الفلسطينية شمال الضفة الغربية وصلت لحالة في غاية الكارثية وهناك 40 ألف مواطن نزحوا تحت تهديد السلاح من قبل الاحتلال الإسرائيلي إلى مناطق مجاورة وهناك 470 منزل دمروا بشكل كامل بفعل العملية العسكرية الإسرائيلية على الضفة».