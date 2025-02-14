"العزاوي": زيارة السوداني لجمهورية التشيك تعزز دور العراق الدولي

الجمعة 14/فبراير/2025 - 02:27 م

قال الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الامصار للدراسات الإستراتيجية ان زيارة السوداني لجمهورية التشيك تاتي في مرحلة مهمة من سعي العراق لتطوير بنيته التحتية والاستفادة من الخبرات العالمية في مجال البنى التحتية وتطوير الصناعات العراقية

واضاف العزاوي في تصريحات لوكالة الصحافة الاوربية ان الزيارة أثمرت عن توقيع وخمس مذكرات تفاهم

فقد جرى توقيع اتفاقية النقل الجوي بين سلطتي الطيران المدني العراقي والتشيكي. والتوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط ووزارة الصناعة والتجارة التشيكية.

كما شهدت المراسم التوقيع على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارتي الداخلية في كلّ من العراق والتشيك، ومذكرة تعاون بين اتحادَي الصناعات العراقي والتشيكي، ومذكرة تعاون بين اتحادَي الغرف التجارية العراقي والتشيكي، فضلًا عن خطاب نوايا مع وزارة البيئة العراقية.

كما التقى اجرى السوداني عدة لقاءات بالرئيس التشيكي ورئيس الوزارء ورئيسة البرلمان وممثلي كبرى الشركات إضافة إلى ابناء الجالية العراقية.

واشار العزاوي ان جهود سفارة العراق في جمهورية التشيك والسفير وطاقم السفارة كان لهم الدور الكبير في نجاح الزيارة والى فتح ابواب جديدة للتعاون المثمر بين جمهورية العراق وجمهورية التشيك التي تمتد لسنوات طويلة.