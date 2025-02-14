منتدى المستقبل للفكر والإبداع يستأنف ندواته بمناقشة رواية "مراد العارف"

يستأنف منتدى المستقبل للفكر والإبداع ندوته الأدبية والنقدية، في السابعة من مساء الثلاثاء المقبل 18 فبراير الجاري، ويدشن المنتدى رواية "مراد العارف" للكاتب الروائي أحمد صبري أبو الفتوح، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني.

ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والكاتب والناقد أحمد الفيتوري، والدكتور محمد محيي الدين، وتدير الندوة الروائية إنجي همام.

وقد صدرت رواية "مراد العارف" حديثا عن دار الشروق، ويعد أحمد صبري أبو الفتوح أحد أبرز الروائيين المصريين في السردية العربية الراهنة، وقد أصدر من قبل روايات عديدة من بينها "ملحمة السراسوة" بأجزائها المتعددة، و"جمهورية الأرضين"، و"طائر الشوك"، و"أجندة سيد الأهل"، و"برسكال"، و"تاريخ آخر للحزن"، و"حكايات من جنازة بوتشي"، و"صاحب العالم"، فضلا عن مجموعته القصصية "وفاة المعلم حنا".