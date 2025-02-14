ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بياناً اعلاميا جاء فيه ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية 5 سفن ،بينما غادرت 11 سفينة ، كما وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 33 سفينة .

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 39868 طن تشمل: 19161 طن يوريا و 6800 طن أسمنت و 1108 طن حديد و 4541 طن ملح خام و معبأ و908 أطنان نترات نشادر و 7350 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 26000 طن تشمل : 6224 طن حديد و 4640 طن ذرة و 4500 طن سكر و 1173 طن خشب زان و 1578 طن ابلاكاش و 4818 طن قمح و 3067 طن عدس.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1001 حاوية مكافئة و عدد الحاويات الوارد 491 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3461 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 1066 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 43596 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 4978 حركة.

وخلال رحلاتها المنتظمة لميناء دمياط غادرت السفينة (OLYMPOS SEAWAYS) التابعة للخط الملاحي (RORO) الرابط بين مينائي دمياط وتريستا الإيطالي بعد أن قامت بتفريغ عدد 32 حاوية و عدد 19 تريلا فارغة و مملوءة بإجمالي وزن بضائع وارد 1031 طن، كما قامت بتحميل عدد 29 حاوية فارغة و مملوءة و عدد 18 تريلا مملوءة ببضائع تصدير تشمل خضروات و فواكه و منسوجات وضفائر كهربائية بإجمالي وزن 650 طن متجهه إلي ايطاليا – هولندا – المانيا - انجلترا- سلوفيكيا – الدنمارك.