مدير القوافل الطبية: تقديم خدمات علاجية شاملة بالمجان في جميع أنحاء الجمهورية

أكد الدكتور محمد غباشي، مدير عام إدارة القوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة، أن القوافل الطبية المنتشرة في مختلف أنحاء الجمهورية تقدم خدمات علاجية متكاملة تشمل الكشف الطبي والفحوصات المعملية وفحوصات الأشعة بأنواعها، من خلال أطباء متخصصين، وذلك مجانًا.

وأوضح غباشي، خلال مداخلة عبر قناة «إكسترا نيوز»، أن القوافل العلاجية المتنقلة تُعد أداة رئيسية لوزارة الصحة في تقديم الخدمات الطبية للمناطق النائية، مشيرًا إلى أنها تحتاج إلى فرق عمل ذات خبرة عالية لضمان تقديم خدمة صحية متميزة.

وأضاف أن القوافل لا تقتصر على الخدمات العلاجية فقط، بل يتم عقد ندوات توعوية لرفع الوعي الصحي بين المواطنين.

وأشار إلى أن عمل القوافل الطبية يتم عبر مرحلتين، حيث تتضمن المرحلة الأولى وضع خطة نصف سنوية بالتنسيق مع الجهات المحلية والمحافظات، فيما تشمل المرحلة الثانية تشكيل القوافل بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لضمان الوصول إلى أكبر عدد من المستفيدين.