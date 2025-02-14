محافظ البحيرة تتابع اللمسات النهائية لمعرض "أهلاً رمضان" بدمنهور

اجرت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، جولة تفقدية لمتابعة اللمسات النهائية لمعرض "أهلاً رمضان" بأرض المعارض بدمنهور، والذي تنفذه المحافظة بالتنسيق مع الغرفة التجارية بالبحيرة بقيادة محمد الشريف، في إطار استعدادات محافظة البحيرة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

حيث تابعت التجهيزات واللمسات النهائية للمعرض المقرر افتتاحه خلال أيام مع مطلع الأسبوع القاد، لضمان تقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال هذا الشهر الفضيل.

كما تفقدت الدكتورة جاكلين عازر القسم الخاص بمعرض شركة النساجون الشرقيون لعرض السجاد والموكيت بأسعار مخفضة وخصومات حقيقية من ١٠ % إلى ٧٠ % لخدمة جميع أبناء دمنهور والمحافظة.

وكذا تفقدت منفذ حياة كريمة الثابت والدائم بمقر أرض المعارض لتوفير اللحوم البلدية الحمراء بأسعار مخفضة دعما لاهالينا بمحافظة البحيرة.

وخلال الجولة، تابعت المحافظ أماكن دخول وخروج المواطنين وأسعار السلع، حيث تم تحديد تخفيضات تصل إلى 25% على العديد من السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون خلال الشهر الكريم. وأكدت على أهمية تيسير وصول المواطنين إلى احتياجاتهم الضرورية.