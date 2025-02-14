سرايا القدس تكشف عن اسم أحد الأسرى المفرج عنهم غدًا ضمن اتفاق غزة

اعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي اليوم الجمعة انها ستفرج غدا عن الأسير ألكسندر توربانوف في إطار الدفعة السادسة من المرحلة الأولى لصفقة التبادل.

وفي الأسبوع الماضي، صرّح المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بأنه تم تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم يوم السبت، إلى أجل غير مسمى، وذلك حتى يلتزم الاحتلال بتعهداته ويعوض استحقاقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي.

وأكد التزام المقاومة ببنود الاتفاق طالما التزم به الاحتلال.

وفي بيان صادر يوم الإثنين الماضي، أوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المساعدات الإغاثية بجميع أشكالها، رغم الاتفاق المسبق على ذلك، في حين نفّذت المقاومة جميع التزاماتها".