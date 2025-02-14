«حماس» تعلن الإفراج عن 3 محتجزين من غزة غدا بينهم أمريكى

أعلن أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس اليوم الجمعة، عن الإفراج غدا عن الأسرى الإسرائيليين ساشا الكسندر تروبنوف ويائير هورن و الأمريكي الإسرائيلي ساجي ديكل تشين.

والأسبوع الماضي، صرّح المتحدث باسم كتائب القسام، أبو عبيدة، بأنه تم تأجيل الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، الذين كان من المقرر إطلاق سراحهم يوم السبت، إلى أجل غير مسمى، وذلك حتى يلتزم الاحتلال بتعهداته ويعوض استحقاقات الأسابيع الماضية بأثر رجعي. وأكد على التزام المقاومة ببنود الاتفاق طالما التزم به الاحتلال.

وفي بيان صادر يوم الإثنين الماضي، أوضح أن "الاحتلال الإسرائيلي منع إدخال المساعدات الإغاثية بجميع أشكالها، رغم الاتفاق المسبق على ذلك، في حين نفّذت المقاومة جميع التزاماتها".