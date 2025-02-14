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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

مصر تطالب الأمم المتحدة بدور فعال لتخفيف مأساة غزة وتعزيز دعم السودان

وزير الخارجية
وزير الخارجية
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أكد وزير الخارجية المصري، الدكتور بدر عبدالعاطي، على ضرورة اضطلاع الأمم المتحدة بدورها عبر أجهزتها التنموية والإنسانية لتخفيف وطأة المأساة التي يشهدها قطاع غزة.

وشدد وزير الخارجية المصري، في تصريحات نقلتها فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الجمعة، على أهمية التنسيق المستمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لإنجاح مؤتمر إعادة إعمار غزة، المقرر تنظيمه في القاهرة.

وأضاف وزير الخارجية أن مصر تبذل جهودًا مكثفة لتعزيز وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان، داعيًا إلى حشد جهود المجتمع الدولي لتخفيف الأزمة الإنسانية في البلاد.

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