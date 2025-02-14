ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الدهس بألمانيا إلى 36 مصابًا

أعلنت السلطات الألمانية ارتفاع حصيلة ضحايا حادث الدهس الذي وقع في مدينة "ميونخ" عاصمة ولاية "بافاريا" إلى 36 مصابا.

وقالت المدعية العامة في مدينة "ميونخ" جابرييل تيلمان - حسبما ذكرت قناة (دويتشه فيله) الألمانية اليوم الجمعة، إنه ليس هناك أدلة على أن الحادث له صلة بمنظمات إرهابية كتنظيم داعش الإرهابي.

وأضافت تيلمان أن المشتبه به - وهو مواطن يحمل الجنسية الأفغانية ويبلغ من العمر 24 عاما - اعترف بأنه قام بدهس الأشخاص عن عمد.

كان عدد من العمال المشاركين في تظاهرة نقابية يقومون بمسيرة أمس في أحد شوارع مدينة ميونخ عندما قامت سيارة بدهس مجموعة من المشاركين قبل أن تقوم الشرطة بإطلاق أعيرة نارية وتلقي القبض على المشتبه به.

وجاء الحادث قبل يوم من انطلاق مؤتمر ميونخ للأمن الذي يشارك فيه وزراء الخارجية والقادة من جميع أنحاء العالم والذي يتيح الفرصة للمبادرات الدبلوماسية لمعالجة المخاوف الأمنية الأكثر إلحاحا في العالم.

