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الجمعة 14 فبراير 2025
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

تفاصيل احتفالية الأهلي بكأس العالم للأندية في الاقصر

الأهلي
الأهلي
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ينظم النادي الأهلي حفلًا تاريخيًا مساء اليوم الجمعة، بمعبد حتشبسوت في مدينة الأقصر، بحضور عدد كبير من الشخصيات والمسئولين احتفالا بوجود النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية وكذلك للإعلان عن تفاصيل مشروع استاد النادي الجديد بعدما أعلن الأهلي أمس الخميس عن تسلمه التراخيص اللازمة للحفر والبناء الخاصة بالاستاد، بعد سداد الرسوم المالية المقررة.

ويشهد احتفالية الأهلي أيضًا وجود النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية، التي تصل إلى الأهلي في رحلة قصيرة يومي 13 و14 فبراير ضمن جولتها العالمية بين الأندية المشاركة في البطولة.

ويقام الحفل بحضور مجلس إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، ولفيف من الشخصيات العامة والرياضية التي تم توجيه الدعوة إليها.

ووفقا لما أعلنته شركة "القلعة الحمراء"، فمن المقرر أن يبدأ الحفل المرتقب في تمام الساعة 7 بتوقيت القاهرة.

وأشارت الشركة إلى أن الإعلامي الإماراتي يعقوب السعدي سيكون هو مقدم حفل الكشف عن تصميم استاد النادي الأهلي. 

احتفالية الأهلي في الاقصر كأس العالم للأندية محمود الخطيب يعقوب الساعدي