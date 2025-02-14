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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

لحظة مرعبة في مياه تشيلي.. حوت يبتلع شابًا ثم يلفظه سليمًا

حوت جنوب تشيلي
حوت جنوب تشيلي
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في واقعة مثيرة للدهشة ابتلع حوت أحدب ضخم شاب مع قاربه لفترة قصيرة، وذلك بالقرب من سواحل جنوب تشيلي، دون أن يتعرض لأذي في حادث وصف بـ "الدرامي" تم تصويره بالكاميرا، بحسب وكالة "رويترز"، وصحيفة " تيليجراف" البريطانية.

والشاب هو لاعب التجديف ويدعي أدريان سيمانكاس وكان بصحبة والده في أجازة نهاية الأسبوع الماضي في البحر بالقرب من بلدة بونتا أريناس التشيلية، عندما ظهر الحوت وحمله في فمه.

ويحكي "أدريان": شعرت وكأن أحدهم رفعني، لكن من الواضح أن القوة كانت أقوي من مجرد موجة"، موضحا أنه عندما استدار شعر بشيء أزرق وأبيض يمر بالقرب من وجهي، على أحد جانبي وفوقي.

ثلاث ثوانى غريبة: " لم أفهم ما كان يحدث، وبعد ثواني فهمت، غرقت وشعرت أن الحوت ابتلعني، اعتقدت أنني هلكت، وأنني ميت، كان الأمر أشبه بثلاث ثواني غريبة ".

ومن حسن الحظ، تمكن الحوت من إخراج لاعب التجديف بسرعة دون أن يحدث له أي  أذى، وقد تمكن والده، الذي كان على سطح القارب، من تصوير ما حدث بالكامل، وقال والده ديل سيمانكاس: "فتحت الكاميرا، كانت تلك هي اللحظة الوحيدة التي شعرت فيها بالخوف الحقيقي لأنني لم أر أدريان لمدة ثلاث ثواني تقريبا".

 

https://youtu.be/KzJLWfktI_o?si=I-sYwydevWsgbW5I

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