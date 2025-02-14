احتفالا بعيد الحب.. سماء إبراهيم تحتفي بعيد ميلاد «أنا كارمن» الـ16بأكاديمية الفنون

تقدم الفنانة سماء إبراهيم ليلة فنية استثنائية اليوم 14 فبراير بمناسبة عيد الحب، حيث تعرض مونودراما «أنا كارمن» في السابعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون، احتفاء بالعيد الـ16 لأول عرض للمسرحية.

وتدور أحداث العرض في إطار غنائي كوميدي، حيث يعد العمل أحد أبرز نجاحاتها المسرحية، والذي جاب العديد من الدول العربية والأوروبية على مدار 16 عامًا، فالعرض من كتابتها وإخراجها.

سماء أبراهيم قدمت أمس الخميس أغنيتها «طظ فيك» من كلماتها وألحانها، توزيع وصولو أكورديون وائل السيد، مكساج وصولو جيتار كريم حسام، كما أهدى الإعلامي يوسف الحسيني المقدمة الصوتية للإغنية، وأذاعتها على كل المنصات الموسيقية ويوتيوب.

وتستمر سماء إبراهيم في تصوير مشاهدها في المسلسل الكوميدي «شهادة معاملة أطفال» أمام النجم محمد هنيدي، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج سامح عبد العزيز، ويشاركهما البطولة محمود حافظ، نهى عابدين، جيهان خليل، صبرى فواز، تامر فرج وعدد كبير من النجوم، والذي من المقرر عرضه في الموسم الدرامي الرمضاني 2025.