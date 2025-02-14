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الجمعة 14 فبراير 2025
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داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ بني سويف يُنيب رئيس مركز  الفشن في افتتاح مسجد "الرحمن الغربي"بقرية بسفا

افتتاح مسجد الرحمن
افتتاح مسجد الرحمن بالفشن
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أناب الدكتور محمد هانئ غنيم محافظ بني سويف، رئيس مركز الفشن على حماد، في افتتاح "مسجد الرحمن الغربى" بقرية بسفا التابعة للوحدة المحلية بأقفهص وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع  كفاءة وإنشاء المساجد وإعمار بيوت الله ، وبالتزامن مع اقتراب شهر رمضان المبارك

 وعقب الافتتاح  تُقام شعائر صلاة الجمعة  بالمسجد، بعد إحلاله وتجديده على مساحة 160 مترا مربعا، بتكلفة 3 ملايين جنيها"جهود ذاتية "، وذلك في حضور النائب طه الناظر عضو مجلس النواب،ونواب رئيس الوحدة المحلية، الشيخ محمد عيد مدير إدارة أوقاف الفشن ومفتشى الادارة، رؤساء الوحدات المحلية، حيدر حسين مدير الرصد الميدانى بالفشن.

إفتتاح مسجد الرحمن اقتراب شهر رمضان بتكلفة 3 مليون جنيه تطوير ورفع كفاءة شعائر صلاة الجمعة