تحصين 125 ألف رأس ماشية ضمن الحملة القومية لتحصين الثروة الحيوانية ببني سويف

ناقش الدكتورمحمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقرير مديرية الطب البيطري، بشأن سير العمل في الحملة القومية للتحصين ضد أمراض الجلد العُقدي وجُدرى الضأن، والتي يتم تنفيذها، ضمن خطة الهيئة العامة للخدمات البيطرية لإجراء التحصين بالوحدات والإدارات البيطرية بكافة مراكز ومدن المحافظة.

حيث تضمن التقرير، الذي أعده الدكتور أحمد الجبالي مدير الطب البيطري، الإشارة إلى أن العدد الإجمالي للحيوانات التى تم تحصينها قد بلغ 125ألفا و78 رأسا، منها 94799 رأسا من الأبقار، و29367 من الأغنام و 912 الماعز وذلك منذ انطلاق الحملة في 26 يناير الماضي وحتى 12 فبراير الجاري، فيما تتواصل أعمال التحصين وفقا للجدول المحدد لتغطية المستهدف بكافة قرى المحافظة.

هذا وقد أشار مدير الطب البيطري إلى أنه، وتنفيذا لتوجيهات المحافظ،قد تم الإعداد والتجهيز للحملة قبل انطلاقها وتوفير كافة المستلزمات البيطرية، مشيرا إلى أن أعمال التحصين يتم تنفيذها فيما يزيد عن 80 وحدة بيطرية، لافتا إلى تواجد الأطباء البيطريين ومعاونيهم في تلك الوحدات، علاوة على الحملات المرورية على التجمعات والمزارع ومناطق الثروة الحيوانية، وفي ظل التزام تام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.