روبلكس.. متعة اللعبة أم فخ للهاكرز؟!

في عصر الإنترنت، اللعبة التي يحبها الجميع قد تكون مصدر خطر على معلوماتك الشخصية وأموالك.

روبلكس، واحدة من أشهر الألعاب في العالم، ليست مجرد لعبة عادية، بل منصة تفاعلية تتيح للاعبين من مختلف الأعمار بناء عوالم افتراضية والتفاعل مع الآخرين.

ومع هذا النمو الهائل في الشعبية، أصبحت هدفًا جذابًا للهاكرز الذين يستغلون حب اللاعبين لهذه اللعبة لسرقة بياناتهم أو نشر الفيروسات.

وفقًا لتقرير حديث صادر عن شركة كاسبرسكي، تم رصد أكثر من 1.6 مليون محاولة هجوم إلكتروني في عام 2024، موجهة خصيصًا لمستخدمي روبلكس. الهجمات لا تقتصر فقط على سرقة المعلومات الشخصية، بل يمكن أن تؤدي أيضًا إلى تحميل الفيروسات والبرمجيات الخبيثة التي تضر بالجهاز وتسرق الأموال.

روبلكس ليست مجرد لعبة، بل هي منصة تتيح لمستخدميها من جيل Z وGen Alpha، بل وحتى البالغين، فرصة الإبداع وبناء ألعاب خاصة بهم، بالإضافة إلى فرص ربح المال من بيع العناصر الافتراضية. وهذه الإمكانيات جعلتها هدفًا رئيسيًا للهاكرز، الذين يستغلون رغبة اللاعبين في الحصول على روبوكس مجانًا أو جوائز وهمية مثل هواتف محمولة أو أجهزة بلايستيشن.

الهاكرز يستخدمون أساليب متعددة لتخدع اللاعبين، مثل إنشاء حسابات ومواقع وهمية تقدم وعودًا مغرية، مقابل الحصول على معلومات شخصية أو دفع أموال.

هذه الأساليب قد تؤدي إلى اختراق الحسابات الشخصية وسرقة الأموال، بالإضافة إلى تهديد أجهزة اللاعبين ببرمجيات خبيثة.

لحماية نفسك، يجب أن تكون حذرًا للغاية عند مواجهة عروض مغرية تتطلب منك إدخال بيانات شخصية أو دفع أموال. كما ينصح الخبراء باستخدام برامج حماية موثوقة مثل كاسبرسكي، وتفعيل خاصية المصادقة الثنائية (2FA) التي تضيف طبقة أمان إضافية لحساباتك.

في الختام، إذا كنت أو أطفالك من محبي روبلكس، لا بد من أخذ الحذر تجاه هذه الهجمات الإلكترونية، خاصة أن الأمان الرقمي أصبح أكثر ضرورة من أي وقت مضى.