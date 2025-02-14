"تموين المنوفية": تحرير 221 محضر مخالفات مخابز وأسواق وضبط 2 طن أرز مجهول المصدر

شدد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية ، على تكثيف الحملات التموينية والرقابية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة لمتابعة انتظام سير العمل بالمنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز للتأكد من الالتزام بالمواصفات والمعايير الفنية والتصدي لكافة أشكال الغش التجاري وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظاً على حقوق المواطنين وإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار وتوافر كافة السلع الغذائية والأساسية.

حيث تمكنت الأجهزة الرقابية بمديرية التموين والتجارة الداخلية من تحرير 221 محضرا تموينيا خلال يومي الخميس والجمعة وذلك بالتعاون التام مع الوحدات المحلية والجهات الأمنية ، تنوعت ما بين 119 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة و 102 مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة المصدر و بأزيد من السعر.



وأشار المحاسب أسامة عز الدين وكيل وزارة التموين إلى أن الحملات شملت تحرير 4 محاضر جنح بدائرة مركز الباجور ، أحدهما ضد صاحب محل بقالة وضبط 2 طن أرز أبيض بدون مستندات مجهول المصدر ، والأخرين ضد أصحاب محلات عطارة ومواد بناء ومواد غذائية لممارسة النشاط بدون ترخيص وعدم الاعلان عن الأسعار وتم ضبط 10 أطنان أسمنت مجهولة المصدر، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على حقوق المواطنين ومنع استغلالهم وحمايتهم من جشع التجار.



وشدد المحافظ على رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة باستمرار التعاون الكامل مع مديرية التموين والتجارة الداخلية لإحكام الرقابة على الأسواق وتكثيف الحملات التفتيشية تزامناً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك لضبط الأسعار ومعاقبة المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين وحمايتهم ضد أي تلاعب.