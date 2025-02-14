جامعة قناة السويس تناقش تأثير الذكاء الاصطناعي على المجتمع بندوة توعوية

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أهمية نشر الوعي بتقنيات الذكاء الاصطناعي بين طلاب المدارس، موضحا أن هذه التكنولوجيا أصبحت جزءا أساسيا من حياتنا اليومية، وتؤثر على مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم والصحة والصناعة والتجارة.

وأشار إلى ضرورة تعريف الطلاب بمزايا الذكاء الاصطناعي، مثل تسهيل العمليات وتحسين الكفاءة، مع توعيتهم بالتحديات المحتملة المرتبطة به، لضمان استخدامه بطريقة إيجابية وآمنة.

من جانبها، أكدت الدكتورة دينا أبو المعاطي، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن مستقبل الذكاء الاصطناعي والتطورات المتسارعة يمثل فرصة كبيرة لدعم التنمية المستدامة، لكنها في الوقت نفسه تفرض تحديات أخلاقية واجتماعية يجب التعامل معها بحكمة.

وأشارت إلى أن الجامعة تعمل على نشر الوعي بتطبيقات الذكاء الاصطناعي لضمان تحقيق أقصى استفادة منه مع تقليل مخاطره المحتملة.

وتحت إشراف الدكتور مدحت صالح، عميد كلية التربية، قدم الدكتور باسم عبد الغني، مدرس تكنولوجيا التعليم والذكاء الاصطناعي، محاضرة بعنوان "الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع"، استعرض خلالها نشأة وتطور الذكاء الاصطناعي، وأنواعه المختلفة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي التوليدي (Gen AI).

كما تناول استخداماته في القطاعات المختلفة مثل التعليم والصحة والصناعة والتجارة، مسلطًا الضوء على إيجابياته، مثل تحسين الكفاءة وتقليل الأخطاء، وسلبياته، مثل مخاطر فقدان بعض الوظائف والانتهاكات المحتملة للخصوصية.

ناقشت المحاضرة أيضًا الأضرار المحتملة للذكاء الاصطناعي وأهمية وضع ضوابط أخلاقية لاستخدامه، بالإضافة إلى استشراف مستقبله وتأثيره المتوقع على سوق العمل والمجتمع بشكل عام.

شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الطالبات، حيث تم طرح العديد من الأسئلة حول كيفية التعامل مع هذه التكنولوجيا بشكل مسؤول وفعال.

نُظمت الندوة بإشراف الأستاذة إيفون حبيب، مدير إدارة الاتصالات والمؤتمرات بقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.