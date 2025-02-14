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الجمعة 14 فبراير 2025
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

عيد الحب يرفع نسب الأشغال بفنادق الغردقة إلى 100%

الاحتفالات بعيد الحب
الاحتفالات بعيد الحب في الغردقة
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رفعت احتفالية عيد الحب نسب الشغالات بفنادق الغردقة إلى 100%، حيث نظمت فنادق الغردقة احتفالات على مدار اليوم، فى عيد الحب وسط أجواء دافئة بالغردقة.

وقال مجيب حسين مدير احد فنادق الغردقة إلى أن اليوم ارتفعت نسب الأشغال إلى 100%.

وأشار حسين إلى أن اكثر الجنسيات بالفندق هى الألمانية والبلجيكية  التشيك الدنمارك انجلترا فرنسا هولندا بولندا روسيا السويد.

وأوضح حسين أن الفرق الفنية تقيم عدة فاعليات على مدار اليوم مع تقديم الأكلات الجاذبة مع اللون الأحمر.

وأضاف ايمن غانم مدير احد فنادق الغردقة ان الغردقة تستقبل اكثر من 40 جنسية اوروبية حلال الفترة الحالية.

واكد غانم ان اليوم تقام عدة احتفالات على مدار اليوم منذ الحادية عشرة صباحا حتى العشاء.

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IMG-20250214-WA0095
IMG-20250214-WA0094
IMG-20250214-WA0094
IMG-20250214-WA0090
IMG-20250214-WA0090
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