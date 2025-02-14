على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.. وزير الخارجية والهجرة يلتقي بنظيره البولندي

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم الجمعة ١٤ فبراير، مع السيد Radoslaw Sikorski وزير خارجية بولندا على هامش مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن.

أكد الوزير عبد العاطي على التطلع لاستقبال وزير الخارجية البولندي إلى مصر خلال العام الجاري، خاصةً في ظل الرئاسة البولندية للاتحاد الأوروبي، وما تشهده الأوضاع الإقليمية والدولية من تطورات تستدعي تعزيز التنسيق والتشاور، مشيرًا إلى حرص مصر على عقد جولة المشاورات السياسية بين الجانبين، موضحًا أهمية دعم بولندا للأولويات المصرية داخل أروقة الاتحاد الأوروبي.

كما شدد على ضرورة البناء على الزخم الذي تحقق بانعقاد الدورة الأولى من اللجنة الاقتصادية المشتركة بين البلدين في ديسمبر ٢٠٢٤، مشيدًا بحجم الاستثمارات البولندية في مصر، وكذا تعدد مشاركات بولندا في مختلف المعارض التي من المنتظر أن تستضيفها مصر خلال ٢٠٢٥. وأشار إلى أهمية المضي قُدمًا في الترتيبات الجارية لعقد مجلس الأعمال المصري البولندي المشترك في وارسو.

من جانب آخر، تبادل الوزيران الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض السيد وزير الخارجية محددات الموقف المصري إزاء التطورات في قطاع غزة حيث تناول جهود مصر لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وضرورة التعافى المبكر وإعادة الإعمار فى غزة بوجود الفلسطينين على ارضهم.