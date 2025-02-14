اليوم.. انطلاق 3 مباريات دوري الكرة النسائية "هبوط"

تنطلق اليوم الجمعة، الجولة الثالثة من الدور الثاني لدوري الكرة النسائية "الهبوط"، والتي تقام لتحديد الفريق الهابط وفقا لنظام البطولة الجارية لموسم 2024- 2025.

حيث يواجه فريق إنبي فريق بالم هيلز على ملعب انبي الكيلو 17، كما يواجه اتحاد بسيون فريق الطيران على نادي اتحاد بسيون، كما يواجه الجونة الاتحاد السكندري بدار ضباط الوقود، على أن تجرى جميع المباريات في تمام الساعة الثانية والنصف ظهرا.

ويتنافس 7 أندية على تحديد المراكز من الـ11 إلى المركز الأخير الذى سيهبط للدرجة الثانية بعد انسحاب ناديى دلفى ومركز شباب الأميرية.

وينافس في مباريات المرحلة الثانية (الهبوط) من الدوري المصري الممتاز للكرة النسائية 7 فرق هي: (إنبي - بالم هيلز - الاتحاد السكندري- الطيران - المصري - الجونة).