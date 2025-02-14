بالصور.. مهرجان الفراولة يجذب السياح في عيد الحب بالغردقة

نظمت فنادق الغردقة اليوم مهرجان الفراولة بالتزامن مع احتفالية عيد الحب على شاطئ البحر، حيث شارك العشرات من السياح فى المهرجان بتقديم الفراولة من خلال الأكلات والعصائر التى جذبت السياح من اكثر من 40 جنسية، فيما قدم فريق الانميشن العروض الفنية المعبرة عن عيد الحب.

وعلى الصعيد ذاته، رفعت احتفالية عيد الحب نسب الإشغال بفنادق الغردقة إلى 100%، بينما نظمت فنادق الغردقة احتفالات على مدار اليوم فى عيد الحب وسط أجواء دافئة بالغردقة.

وقال مجيب حسين مدير احد فنادق الغردقة إن اليوم ارتفعت نسب الإشغال إلى 100%.

وأشار “حسين” إلى أن اكثر الجنسيات بالفندق هى الألمانية والبلجيكية التشيك الدنمارك انجلترا فرنسا هولندا بولندا روسيا سويدى .

وأكد حسين أن الفرق الفنية تقيم عدة فاعليات على مدار اليوم مع تقديم الأكلات الجاذبة مع اللون الأحمر

وأضاف ايمن غانم مدير احد فنادق الغردقة ان الغردقة تستقبل اكثر من 40 جنسية اوروبية حلال الفترة الحالية.

وأوضح غانم أن اليوم تقام عدة احتفالات على مدار اليوم منذ الحادية عشرا صباحا حتى العشاء.

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