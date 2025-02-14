وزير الخارجية يجتمع مع نظيره الإستوني

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة لقاءً يوم الجمعة ١٤ فبراير مع السيد Margus Tsahkna وزير خارجية جمهورية إستونيا، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

أشاد الوزير عبد العاطي بتنامي العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة وتعدد الزيارات واللقاءات رفيعة المستوى، وآخرها زيارة رئيس إستونيا لمصر في نوفمبر ٢٠٢٤، وكذا زيارة المبعوثة الإستونية للتعددية والوساطة لمصر في يناير ٢٠٢٥، وأمين عام الخارجية الإستونية لمصر في ابريل ٢٠٢٤، مشيرًا إلى تعويل مصر على الجانب الإستوني بأن يقوم بدعم المواقف المصرية داخل أروقة الإتحاد الأوروبي.

كما أبدى التطلع لإستمرار التعاون القائم مع الجانب الإستوني في مجال الرقمنة وتكنولوجيا المعلومات استثمارًا للتقدم الإستوني في هذا القطاع، بالإضافة إلى رغبة مصر في الاستفادة من التقدم الإستوني في مجال التنقيب عن النفط الصخري. وثمّن السيد وزير الخارجية أيضًا مستوى التعاون القائم في مجال السياحة بين البلدين، حيث بلغت أعداد السائحين الإستونيين الذين قاموا بزيارة مصر حوالي ٧٠ ألف سائح في عام ٢٠٢٤.

وقد تبادل الجانبان أيضًا وجهات النظر إزاء مختلف الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض الوزير عبد العاطي محددات الموقف المصري فيما يتعلق بأخر المستجدات في قطاع غزة وسوريا.