وزير الخارجية يلتقي بقادة مجموعة  The Elders  الداعمة للسلام

التقى د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، يوم الجمعة ١٤ فبراير، مع عدد من كبار القادة والمسئولين الدوليين أعضاء مجموعة The Elders، والتي أسسها الزعيم الراحل نيلسون مانديلا لدعم السلام حول العالم، وذلك على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

تناول اللقاء الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وما تشهده مصر من تحديات من كافة اتجاهاتها الحدودية، ولا سيما الحرب على قطاع غزة، حيث شهد اللقاء نقاشًا حول سبل الحفاظ والبناء على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وصولًا لتنفيذ حل الدولتين، بالإضافة إلى ترتيبات التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

حرص د. عبد العاطي على استعراض الجهود المصرية المتواصلة لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، بمراحله الثلاث، وتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية إلي قطاع غزة، مشددًا على ضرورة البدء في عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار مع وجود الفلسطينيين بغزة على أرضهم فى ظل تمسكهم بها. كما حرص على التأكيد على أهمية العمل على تسوية نهائية للصراع، من خلال أفق سياسي يضمن تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.