طبيب يكشف عن أفضل المنتجات للحفاظ على صحة البصر

كشف الدكتور دميتري ديمينتيف أخصائي طب وجراحة العيون عن اكثر الأطعمة التي تساعد في الحفاظ على البصر وفقا لما نشرتة مجلة فيستي. رو.

وأوضح الطبيب: لا توجد أطعمة قادرة على علاج أمراض العيون ولكن هناك العديد من الاطعمة التى تساعد على الحفاظ على صحتها وهى التى تتميز بخصائص وقائية مفيدة مثل: الكرنب (الملفوف) الذي هو مصدر مهم لمضادات الأكسدة واللوتين وزياكسانثين يبطئ عملية الشيخوخة ويوقف تطورالأمراض مثل البقع الصفراء والضمور البقعي التنكسي والفستق ومكسرات وبذور أخرى مصدر مهم لفيتامين В6 الذي يساعد على إزالة تشنجات عضلات العينين وإجهاد العينين وزيت عباد الشمس، يعتبر هذا الزيت مصدرا رئيسيا لفيتامين Е في النظام الغذائي يحارب هذا الفيتامين الجذور الحرة ويلعب دورا مهما في عملية تجدد الخلايا.

كما يشير إلى أن الفلفل الحلو يحمي البصر من مرض خطير لأنه يحتوي على نسبة عالية من فيتامين C الذي يقلل من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.