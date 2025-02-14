رئيس جهاز القاهرة الجديدة يعلن بدء تنفيذ سوق حضارية بالتجمع الثالث

أعلن المهندس عبد الرءوف الغيطي، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، أنه تم البدء في تنفيذ مشروع (أسواق الخير) كسوق حضارية نموذجية بالتجمع الثالث (على مساحة ٧٦١٧٢ م2 نحو ١٨،١ فدان)، لنقل الباعة الجائلين والقضاء على العشوائيات والإشغالات بمدينة القاهرة الجديدة، وللحفاظ على المظهر الحضاري، وذلك في إطار جهود جهاز المدينة ومجلس الأمناء للتصدي للأسواق العشوائية والباعة الجائلين واستبدالها بأخرى حضارية.

وشدد رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة، على الشركة المنفذة للمشروع بضرورة العمل على مدار 24 ساعة لإنجاز المشروع في أسرع وقت ممكن، موجهاً جميع الإدارات التنفيذية بالتجمع الثالث بقيادة المهندس تامر جبر، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، بمتابعة المشروع بشكل دوري لتلافي أي معوقات قد تؤثر على سرعة التنفيذ.

وأوضح الدكتور محمد زكي الوحش، رئيس مجلس أمناء مدينة القاهرة الجديدة، أن السوق يتكون من: منطقة تجارية بها محلات ومبنى ادارى - منطقة ترفيهية مكونة من: محال - كافيهات - محطة وقود - مسجد - منطقة أسواق يومية - منطقة أسواق أسبوعية - منطقة أسواق موسمية - ساحة انتظار مغطاة للسيارات - مناطق خضراء - برجولات ونوافير.

وأكد أن السوق يعتبر نقلة حضارية تلبى جميع متطلبات وفئات السكان بالمدينة.